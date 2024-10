Ahmed, 81 ans, est toujours porté disparu à Marcinelle: comment évoluent les recherches? 

Toujours aucune nouvelle d'Ahmed Selassi, plus de 4 jours après sa disparition à Marcinelle, et malgré les centaines de témoignages reçus. Un bonnet, le même qu'Ahmed Selassi, a été retrouvé, mais est-ce vraiment le sien? Les questions sont plus nombreuses que les réponses.

Le parquet va faire le point ce lundi avec les enquêteurs et avec la famille du disparu. Un soutien psychologique va être proposé à l'entourage de cette personne.

Les recherches se poursuivent sur le terrain avec des agents de la police locale, mais également de la police fédérale. Des bénévoles sont actuellement mobilisés aux quatre coins de la région.

Le parquet vient également de lancer un appel aux habitants de Charleroi: "Si vous le pouvez, vérifiez vos abris de jardin ou vos garages. Ce ne sont pas des endroits auxquels on penserait à première vue, mais dans lesquels, cette personne pourrait s'être réfugiée".

"Les personnes qui souffrent de la maladie d'Alzheimer sont des personnes qui ont des comportements erratiques. Ils vont se rendre dans une direction et on ne sait pas pourquoi. Si vous sortez de chez vous, à priori, vous avez une raison d'aller à un endroit. Eux, ce n'est jamais le cas, donc c'est très compliqué de chercher, car on n'a pas de moyen de les géolocaliser et les déplacements qu'ils font n'ont pas de sens. Parfois, ils retournent sur le lieu de leur ancienne usine, leur ancien lieu de travail, le lieu de leur enfance, leur école primaire... Mais il n'y a pas de schéma, ce n'est pas à chaque fois comme ça", explique Damien Vervaeren, le 1er substitut du procureur du Roi à Charleroi.