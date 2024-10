La famille d'Ahmed, 81 ans, fait tout pour le retrouver malgré l'inquiétude et la fatigue : "Maintenant, les heures sont comptées"

Chaque jour, presque deux personnes disparaissent dans notre pays. À Marcinelle, près de Charleroi, la police, mais aussi de nombreux citoyens, sont mobilisés pour retrouver un homme qui a disparu jeudi. Ahmed Selassi, 81 ans, a quitté son domicile et n'a plus donné signe de vie. Sa famille est particulièrement inquiète, car il est atteint de la maladie d'Alzheimer.

On espère le retrouver sain et sauf

Ce matin, ils sont encore plus d'une vingtaine mobilisés. Ils vont mener des recherches à Marcinelle, à Gilly et dans d'autres communes de Charleroi. Il y a les proches et des inconnus. "On a pris de notre temps ce matin pour pouvoir, avec ma fille de 9 ans ici, aider la famille à le retrouver au plus vite", explique Réma, alors qu'elle ne connaît pas Ahmed. "Ce n'est pas important, on s'en fout. Le but, c'est de retrouver ce monsieur qui, à mon avis, est en danger, perdu et stressé".

"On est toujours dans le flou", déplore Nadia Selassi. "Ça va être le quatrième jour aujourd'hui. Donc, à mon avis, il doit être affaibli. On espère le retrouver sain et sauf".

Farida, son autre fille, dit avoir de l'espoir. "C'était son QG, il y avait les cafés, ses amis qui étaient ici. Donc, voilà, on a espoir. Si les gens l'ont vu, réellement, ça peut être des pistes probable".

Maintenant, les heures sont comptées

Depuis jeudi, des milliers d'affiches ont été imprimées. Une chasse à l'homme qui laisse des traces. Il y a la fatigue et l'inquiétude. "Il doit prendre ses médicaments pour son diabète, pour son cœur. Et voilà, on est inquiets pour sa santé. Maintenant, les heures sont comptées".

Tout autour de la famille, une solidarité sans faille. Elles mobilisent souvent les moyens du bord, comme un petit mégaphone accroché à la voiture diffusant un boucle la même phrase : "Attention, attention, disparition d'un homme âgé sur Marcinelle".

Siana, est une amie de la famille : "Je pense qu'on est tous dans le même état, tristes, fatigués et impuissants face à la situation. Mais on continue".

On ne néglige aucun endroit, aucune piste

Au même moment, au cœur de Marcinelle, cette fois, ce sont toujours ces citoyens, inconnus de la famille, qui poursuivent les recherches dans la nature. Réma en fait partie : "On ne sait pas, sincèrement, on ne sait pas où chercher. Donc, c'est pour ça qu'on est partout. On est comme des fourmis, on est partout. Sincèrement, on ne néglige aucun endroit, aucune piste".

Une piste donne de l'espoir

Plusieurs fois par jour, la famille se retrouve au calme et parcourt les réseaux sociaux, indispensables pour la recherche. On y trouve des centaines de témoignages, pas toujours crédibles... Et pourtant, l'un d'eux, montrant un bonnet sur le sol, semble arrêter le temps. "Oui, ça, c'est le bonnet de papa, sûr et certain. Mon frère m'a dit qu'il était sur sa tête quand il est parti", assure Nadia.

©RTL info

Depuis jeudi, la police a été mobilisée. Un hélicoptère, des témoins entendus. Mais Ahmed, lui, reste introuvable. "Les minutes sont longues, les heures sont longues, les jours sont longs. C'est très dur. J'espère vraiment qu'on va le retrouver, mon papa. Parce que voilà, c'est un papa, on n'en a qu'un seul et chacun a un papa. Et je pense que les gens ont de l'empathie. J'espère vraiment le retrouver", confie Farida, les larmes aux yeux.

La police n'a toujours pas pu identifier le bonnet. Farida, Nadia et toute la famille restent persuadées qu'une bonne nouvelle va arriver d'ici quelques heures, quelques jours.