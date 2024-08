Le musée des Beaux-Arts de Mons célèbrera le centenaire du surréalisme à partir d'octobre

Le surréalisme en Belgique est né avec la notion d'objet bouleversant, qui manifeste à la fois un refus de l'art et une recherche d'impact sur la réalité, rappellent les organisateurs de l'exposition. Celle-ci suit alors le fil de l'objet à travers les décennies et veut offrir une perspective novatrice sur la question de l'objet surréaliste.

L'exposition proposera des peintures, des écrits, des photographies et des objets de plus de trente artistes. Ces pièces témoigneront des années 1920 et 1930, les périodes les plus connues du mouvement, mais aussi des décennies suivantes.

Cette exposition montre le surréalisme en Belgique comme il ne l'a jamais été, promet le musée des Beaux-Arts de Mons. "Elle met au premier plan des questionnements déterminants dans l'histoire du mouvement qui n'ont pas reçu l'attention qu'ils méritent, tels que les débats autour de la diffusion et de la commercialisation des créations surréalistes."

Le commissariat de l'exposition est assuré par Marie Godet, docteure en histoire de l'art.