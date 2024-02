Demain c'est le grand jour pour les carnavaliers de Binche: quel est le programme?

Pour les Gilles, la journée va débuter très tôt, aux alentours de 5h du matin, avec l'habillage et le bourrage (le remplissage du costume avec de la paille). C'est un moment plus intime avec les familles et les proches.

Pour le grand public, les festivités débuteront plutôt aux alentours de 8h30, avec le défilé des Gilles et des différentes sociétés.