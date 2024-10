"On fait assez de sacrifices...": une entreprise de Ghlin demande à ses employés de diminuer leur salaire

Chez Saverglass à Ghlin, l'idée est défendue par la direction internationale du groupe: une baisse de salaire des travailleurs pour assurer la pérennité de l'entreprise. On en est encore au stade des discussions, et les positions des principaux intéressés diffèrent. "On n'a que deux jours de repos et on devrait encore baisser notre salaire...", soupire un employé. "On fait assez de sacrifices."

Un autre employé se dit prêt à accepter "si ça permet de sauver l'emploi des collègues."

Concrètement, les travailleurs pourraient être confrontés d'ici peu à une diminution de salaire de 7% pour une durée de 6 mois. Des pertes entre 100 et 200 euros par mois. Contactées par nos soins, les délégations syndicales ne souhaitent pas s'exprimer officiellement, mais voici l'une des positions recueillies: "Nous nous battons d'habitude pour des hausses salariales, cette situation est très délicate."