La première édition du festival des lumières de Mons est lancée

Le centre historique de Mons est sublimé d'art et de lumière depuis jeudi, à l'occasion du tout premier festival des lumières de Wallonie, annoncent les organisateurs. Au total, huit soirées sont consacrées à l'événement culturel gratuit, de jeudi à dimanche et du 1er au 4 février.

Grâce à un parcours de trois kilomètres parsemé de 27 installations et projections lumineuses "soigneusement élaborées", les visiteurs et visiteuses peuvent découvrir la capitale culturelle de la Wallonie sous un autre angle. Les dispositifs, "s'intégrant harmonieusement dans le cadre urbain", ont été conçus en synergie avec des artistes, des entreprises locales et régionales.

Cette première édition de "Mons en Lumières" rend hommage à la poésie et célèbre le 100e anniversaire du surréalisme. Elle s'inscrit dans le cadre de la programmation 2021-2027 du Fonds européen de développement régional (Feder).