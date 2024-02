Le centre dédié à la transition énergétique C3E2D inauguré à Charleroi

L'UMons et l'ULB ont inauguré vendredi après-midi sur le campus de Charleroi les infrastructures du Centre d'excellence en efficacité énergétique et développement durable, baptisé également "C3E2D". Quelque 17 millions d'euros ont été investis dans celui-ci par l'Europe et la Wallonie via le Fonds européen de développement régional (Feder).