Les pompiers déployés cette nuit à Binche: l'étage et la toiture d'une maison en proie aux flammes

Les autorités binchoises ont indiqué que le sinistre a été maîtrisé par les pompiers et qu'il n'a fait aucune victime.

L'incendie, qui a touché l'étage et la toiture d'une maison, qui était vide, a concerné également deux maisons mitoyennes.

L'origine de l'incendie n'est pas encore déterminée.

Par ailleurs, un accident s'est produit à un passage à niveau non loin de la gare de Binche vers 05h00 mardi matin. Selon les autorités binchoises, un conducteur français n'aurait pas vu que le passage était fermé et s'est engagé sur les voies. La voiture a été emboutie par un train qui circulait à vide et à vitesse modérée.

L'accident n'a fait aucune victime.