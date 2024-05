Pairi Daiza s'offre un 9e monde pour ses 30 ans, le Japon

Le parc animalier Pairi Daiza a inauguré vendredi son neuvième monde à l'occasion de ses 30 ans d'existence, en présence des instances du parc et de la commune de Brugelette, ainsi que de l'Ambassadeur du Japon en Belgique.

Ce nouveau monde, qui s'étend sur près d'un hectare, sera ouvert au public dès le 11 mai. Un investissement de 1,9 million d'euros a été consenti.

Le nouveau monde, baptisé "Les îles du Soleil Levant" présente "les beautés de l'archipel sous formes d'îles avec ses animaux emblématiques, ses jardins fascinants et ses traditions culturelles ancestrales" et combine la biodiversité, la culture, l'ambiance du Japon. Il est l'œuvre du chef botaniste de Pairi Daiza Guy Vandersande, qui voyage dans l'archipel japonais tous les ans depuis plus de vingt ans.