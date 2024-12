"Une famille a même été intoxiquée": une mystérieuse odeur gâche la vie des habitants de Loverval

Depuis au moins deux semaines, les odeurs sont présentes de manière ponctuelle dans tout un quartier entre la rue du Calvaire et la rue du Village. Des émanations fortes qui entrent au cœur des habitations. "Ça sent l'odeur, white spirit, essence, on ne sait pas trop. Ça sent jusque dans les habitations, les garages, c'est assez désagréable comme odeur.", "Dans ma cuisine et dans ma cave, c'est une horreur. On ne s'est pas resté, on a été obligé d'ouvrir les portes et d'aérer parce que c'est trop fort et on sent que ce n'est pas normal de sentir une odeur pareille."

Une famille intoxiquée

Les services de secours ont même dû intervenir suite à une intoxication. "Ici, plus loin, il y a quelques jours, il y avait trois ambulances, les pompiers et toute une famille a passé la nuit aux urgences, sous oxygène, suite aux hydrocarbures."