"Il est temps que ça se termine": à Malmedy, des logements préfabriqués initialement prévus pour accueillir des réfugiés ukrainiens sont… "à l'abandon"

Polémique à Malmedy. Il y a plus de deux ans, la ville a décidé de construire trois logements préfabriqués pour accueillir des réfugiés ukrainiens. C'est chose faite. Le problème: ils n'ont jamais été mis en service et sont désormais… à l'abandon.

"C'est à l'abandon depuis plusieurs semaines", avance notre interlocuteur. Il continue en montrant les logements: "On le voit derrière nous, ils sont dans un état pas très accueillant. Et l'objectif premier qui était d'accueillir les Ukrainiens n'a pas eu lieu. Donc effectivement, il se pose toute une série de questions concernant le délai des travaux."

Pour le Malmédien, l'emplacement ressemble de plus en plus à un terrain vague et les logements encore neufs commencent à subir l'usure du temps: "Forcément, c'est comme tout logement qui est laissé à l'abandon. Il y a les intempéries, la météo qui fait son œuvre. Il y a des fuites d'eau, des problèmes d'étanchéité, des problèmes d'électricité."

Le projet est financé en grande partie par la Région wallonne. Mais pourquoi autant de retard? L'échevin en charge du projet avance des problèmes de logistique et de livraison. "On peut toujours comprendre les critiques, mais nous sommes confrontés, avec notre service technique, à des réalités et nous devons faire face à ces problèmes. Donc notre responsabilité, c'est d'avoir des bâtiments et ici des logements modulaires qui sont en ordre", répond Ersel Kaynak.

Avec le temps, les réfugiés ukrainiens ont été logés ailleurs. Ces cabanons serviront donc à d'autres projets. "Ces logements resteront la propriété de la ville de Malmedy qui pourra les réorienter vers d'autres projets à finalité sociale", ajoute l'échevin. Il affirme que les travaux reprendront quand les conditions météo seront plus favorables et annonce la fin du chantier dans les semaines à venir.