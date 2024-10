"Ils sont dans un drôle d'état": la police tente de mettre fin à la rave party illégale de Visé

D'après la police locale Basse Meuse, il resterait une cinquantaine de personnes. "Ils sont dans un drôle d'état, sous l'influence de drogues visiblement. L'idéal serait de les évacuer, mais vu leur état, intervenir risquerait d'être dangereux. Je n'imagine pas de jets de gaz lacrymogène sur des personnes dans cet état. On a demandé au DJ de baisser la musique et dans une heure, cela devrait être terminé", indique Jean-François Duchesne.

"Insupportable" et "une musique incessante" : c'est ainsi que certains habitants de Visé ont décrit leur réveil ce dimanche matin. De nombreuses personnes nous ont contactés via le bouton orange "Alertez-nous" à propos d'une rave party illégale organisée sur le site de la cimenterie CBR. "Cela a commencé samedi après-midi", nous rapporte un témoin. "Ils sont néerlandophones, je pense qu'ils viennent des Pays-Bas", ajoute-t-il.

Pour les habitants de la commune, la situation est insoutenable. "Les basses font trembler les maisons. C'est infernal. En plus, ils sont sous influence de drogues et d'alcool", nous confie une autre résidente. "Je suis mère d'un petit bébé, c'est à devenir fou !" Désespérés, les témoins ont contacté la police dès samedi soir, sans succès. "On nous a dit que la police ne pouvait rien faire à cause de l'obscurité et de la proximité d'une falaise. C'était trop dangereux." Par ailleurs, il n'y aurait eu aucun débordement.

Pas la première fois

Ce n'est pas la première fois qu'un tel événement a lieu à cet endroit. Fin septembre, les riverains avaient déjà subi une autre rave party, qui s'était terminée aux alentours de 16 heures, selon nos témoins.