Ils sont très mignons, mais ils posent quelques problèmes: Verviers fait face à la multiplication... des ratons laveurs

Les habitants de Verviers sont prévenus: les ratons laveurs sont de plus en plus nombreux sur le territoire. L'espèce est en réalité en train de se développer dans notre pays, puisqu'ils seraient entre 75 et 100.000 à vivre en Belgique. Depuis quelques semaines, ces animaux sont signalés dans la commune de Verviers, avec des habitants qui sont de plus en plus nombreux à être surpris par ces mammifères.

"Il va falloir apprendre à coexister"

Si la commune reconnaît que les ratons laveurs peuvent provoquer des dégâts, les autorités privilégient tout de même une forme de cohabitation. "On a formulé à deux reprises des recommandations de cohabitation, puisque c'est une espèce qui est un mammifère naturel. On sait que c'est une espèce envahissante et compliquée, mais on sait aussi qu'il va falloir apprendre à coexister", confirme Jean-François Chefneux, l'échevin de l'Environnement de Verviers.

Le raton laveur n'est pas un animal dangereux, mais il peut être infecté par des maladies, transmissibles à l'homme et aux animaux. Pour les éviter, il est préférable de ne pas rentrer en contact direct avec les ratons laveurs, de nettoyer les légumes du jardin et de sécuriser les poubelles et poulaillers, car ces animaux sont très malins.