Mélanie est "indignée" par la découverte d'un marcassin abattu non loin de chez elle: les chasseurs étaient-ils en règle?

Il y a quelques jours, des marcassins ont été abattus à quelques mètres d'une habitation à Seraing. Ces faits provoquent des tensions entre riverains et chasseurs. Une enquête a été ouverte.

Une pratique autorisée

Chaque année en cette période, les chasseurs entrent en action. Leur rôle est de réguler la faune préserver les habitats et les pelouses endommagées par des centaines de sangliers. Certains d'entre eux ont d'ailleurs été aperçus il y a une semaine après.

"Depuis le 14 octobre 2010, nous avons atteint plus de 2.000 sangliers", indique Patrice, le chasseur. "Si on ne l'avait pas fait, on se retrouverait actuellement avec 25 à 30.000 sangliers sur la commune de Seraing."

Même si la police appelée sur place n’a constaté aucune infraction quant à la méthode de chasse employée, bourgmestre a ouvert une enquête.