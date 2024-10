À Herstal, Frédéric Daerden perd sa majorité absolue, va-t-il faire alliance avec le PTB?

Un sentiment de désillusion régnait à Herstal ce matin... "Je suis déçu du résultat, voilà", lance un électeur.

Cela faisait 112 années que le PS régnait en maître dans la commune. Cette fois, il va falloir négocier, soit avec le MR, soit avec le PTB. "C'est un peu deux extrêmes", ajoute le citoyen. "C'est l'extrême gauche, donc c'est le communisme. Moi, ça ne me plaît pas du tout. Et MR, pas du tout non plus", ajoute une dame.

Pourtant, les socialistes n'auront pas le choix : avec 17 sièges sur 35, la majorité absolue n'est plus possible.

"Que voulez-vous, ça fait combien de temps qu'ils sont au pouvoir. Je n'en sais rien. Donc, la vraie démocratie, c'est le changement, il ne faut pas oublier", estime un passant.