Plongée dans les coulisses de la centrale 1722 de Liège: "Les appelants veulent des réponses rapides"

Inondation, chutes d'arbres ou coupure d'électricité... Dès son activation, même si aucune vie n'est menacée, des milliers d'appels sont envoyés au 1722 et les sinistrés sont souvent pressés. "Pour eux, c'est urgent, et même dans le cadre du 1722, c'est une urgence et ils attendent des réponses assez rapides et des interventions rapides également", explique Anne-Françoise Coenart, opératrice au centre d'appels.

Désengorger les centrales d'urgence

L'objectif, désengorger les centrales d'urgence, car ici chaque seconde compte et leur décision peut sauver des vies. Jonathan était de garde lors des terribles inondations du 14 juillet 2021. "Cette fameuse nuit qui a été une nuit vraiment en enfer, maintenant chaque nuit est différente, chaque intervention est différente. Ici, ça a été moindre parce que c'était plus localisé".

Les cartes météorologiques envoyées par le centre de crise leur permettent aussi d'anticiper et d'appeler des renforts. "En pensant à des cartes, on voit tout de suite que les appels vont être plus importants, plus l'eau s'accumule, plus les gens auront besoin des services des pompiers. Donc, là, on peut prévoir une hausse de nombre d'appels assez conséquente", indique Jérôme Bertrand, opérateur du centre d'appels.

Depuis deux ans, d'autres provinces peuvent aussi prendre le relais en cas de surcharge d'appels. "Grâce à cette technologie supra-provinciale, nous avons eu le support de trois collègues namurois qui ont décroché des appels pour le 1722 de Liège à distance sur le territoire namurois. Donc ça permet d'augmenter nos effectifs très rapidement", ajoute Samuel Stipulante, responsable du centre d'appels 112/1722 de Liège.