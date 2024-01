La situation se stabilise à Bouillon: "Il y a encore de l'eau mais on assiste à une légère décrue"

"Il n'y a presque plus d'eau. Malgré les dégâts, on est un peu soulagé", témoigne ce jeudi dans la soirée une habitante de Bouillon, dont la maison a été inondée. Dans la ville luxembourgeoise, les équipes de secours se relayent depuis hier soir avec un objectif: limiter les dégâts. La situation se stabilise, le niveau de l'eau est stable, on assiste même à une légère décrue sur les quais de la Semois.

Ce jeudi matin, des dizaines d'habitants se sont réveillés les pieds dans l'eau. A Bouillon, Fatoumata n'a pas fermé l'oeil de la nuit. Dans sa cuisine, il y a entre 8 et 10 centimètres d'eau. Installée ici depuis 11 ans, cette mère de famille n'a jamais vu cela. "Depuis hier, on n'a pas fermé l'oeil. Ma petite fille est partie chez sa marraine. Il y a de l'eau partout", témoigne-t-elle.

Les services de secours sont attentifs. Ils pompent l'eau le long du quai. La priorité est de sauver le matériel dans les caves et rester en contact étroit avec les habitants inondés. "On a listé toutes les maisons concernées. On a eu un contact avec tous les habitants. Il faut aussi savoir que que dans la ville de Bouillon, il y a une certaine habitude chez les habitants, qui nous permet d'avoir une relation plus rapide. Les gens sont assez rassurés malgré tout", indique Stéphane Thiry, le commandant de la zone de secours Luxembourg.

A Bouillon, la plupart des habitants ont décidé de rester chez eux. Ils scrutent le cours d'eau en espérant que le débit ralentira dans les prochaines heures et que l'eau quittera rapidement leur maison.