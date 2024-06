"Tout est sous l'eau": le sud de la province de Luxembourg victime d'inondations, Joël et Alexandro sont dévastés

Joël et Alexandro habitent Athus (Aubange), ils sont voisins. Ce dimanche, pendant la nuit, ils se sont entraidés pour évacuer l'eau qui avait pénétré dans leurs deux habitations. "On s'est retrouvés avec pratiquement 60 centimètres d'eau en l'espace d'une demi-heure. Et puis, c'est monté jusqu'à un mètre", raconte Joël.

Ces maisons sont des habituées des inondations, explique Joël dépité: "Ce n'est pas la première fois, avant, c'était tous les ans." Si un dispositif a été mis en place pour prévenir ce genre d'incident dans la rue, force est de constater que cette fois, il n'a pas suffi.

Alexandro est épuisé et "désespéré": "C'est arrivé d'un coup. On ne s'attendait pas à ça. Il y a beaucoup de dégâts, tout est renversé, le congélateur, la cuisine est sous l'eau, la salle de bain, on n'en parle même pas." Quant au garage, au moment de nous parler, Alexandro n'avait pas encore "eu le courage de regarder".

Les pompiers sont intervenus à Aubange, mais aussi Messancy, Musson ou encore Arlon.

La protection civile a été appelée en renfort pour des rues et des caves inondées. Ils ont travaillé une bonne partie de la nuit. Stéphane Thiry, chef de la zone de secours Luxembourg, raconte: "On n'a plus été en mesure de compter le nombre d'interventions pendant la nuit, il y en a eu entre 600 et 650. Une quantité d'eau immense est tombée, les rues étaient presque inondées avant même que les cours d'eau ne sortent de leur lit." Il explique que la nuit a été difficile pour les pompiers qui ont encore "beaucoup de travail aujourd'hui". Il signale aussi que les citoyens ont fait preuve de bons réflexes. Grâce à cela, il n'y a pas eu de blessé, ni d'évacuation nécessaire.