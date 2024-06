Alertes orange aux orages en province de Luxembourg et jaune en Wallonie: "Rien d'alarmant pour l'instant"

Partager:

Face à ces intempéries, une alerte jaune aux orages sera active samedi dès 17h00 en province de Luxembourg, et passera à l'orange entre 22h00 et dimanche 09h00. Une alerte jaune est également prévue dès 19h00 en province de Namur et dès 21h00 en province de Liège, jusqu'à dimanche en matinée.

Ce samedi soir aux alentours de 21h30, les pompiers de la province du Luxembourg, de Liège, de Namur et DinaPhi font face à une "situation tout à fait gérable". Du côté wallon, le temps a bien commencé a tourné aux alentours de 19h comme annoncé, mais sans dégâts à l'heure d'écrire ces lignes. "On a eu zéro mission concernant la météo pour le moment", indiquent les pompiers de la zone de Namur. "Nous suivons la carte en direct, il pleut effectivement mais sans plus." Idem du côté de Liège qui ne compte "aucune sortie". "C'est super calme, nous sommes épargnés." Dans la province du Luxembourg, les pompiers ont été appelés pour "quelques interventions" en ce début de soirée. "La pluie a commencé il y a une trentaine de minutes", nous affirme-t-on. "Mais pour l'instant, rien d'alarmant."

Alertes sur les pays Les zones frontalières du sud et de l'est de la Wallonie seront touchées par une zone pluvio-orageuse ce samedi soir, alertent l'Institut royal météorologique (IRM) et le Service public de Wallonie (SPW). Elle ne s'évacuera définitivement vers l'Allemagne que dans le courant de la matinée de dimanche. Une cellule d'expertise du SPW et de l'IRM s'est réunie pour faire le point sur les orages attendus samedi en fin de journée. Plusieurs ondes orageuses remontent de France vers la Belgique. Une onde plus active atteindra un stade d'occlusion pendant la nuit, atteindra le sud du pays vers 20h00 et s'évacuera définitivement vers l'Allemagne entre 10h00 et 11h00 dimanche matin. De la grêle et des rafales sont aussi attendues.

Les cumuls plus importants sont attendus en provinces de Namur et Liège (ouest) avec 25 à 50 mm, ainsi qu'en provinces de Liège (est) et Luxembourg, avec localement plus de 60 mm. Pour cette fin d'après-midi, de fortes pluies sont également attendues sur Bruxelles. Pour Spa-Francorchamps (24H de Spa), il faut s'attendre à cette fourchette haute de 50mm sur l'épisode. L'Eau rouge, particulièrement réactive, sera surveillée de près. De nouvelles averses sont attendues dimanche soir mais de moindre intensité. Le Hainaut et le Brabant wallon doivent composer samedi en fin d'après-midi et début de soirée avec des averses orageuses qui apporteront plus de 20 l/m² de manière étendue, voire localement plus.