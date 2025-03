"Prolonger la vie de son appareil": dans son commerce de Rochefort, Maxime tente de faire du neuf avec du vieux

Il s'occupe aussi bien de vitres cassées que de problèmes fonctionnels. André, un client, est venu apporter son ordinateur: "J'habite un des villages avoisinants. J'espère qu'on va pouvoir me dépanner."

Des smartphones, des ordinateurs ou des tablettes. Ce sont les principaux appareils électroniques que Maxime Kouznetsov répare au quotidien. Le gérant nous montre par exemple un téléphone dont il s'occupe: "Ça, c'est l'ancien, ça le nouveau. Je transfère tout ce qu'il y avait dedans. Et je fais souvent ça sur tapis chauffant parce que ça permet d'assouplir l'adhésif de certaines pièces."

Le service que propose Maxime Kouznetsov est rare et ravit les citoyens rochefortois. Il permet aussi d'éviter de surconsommer. Dans son commerce, on répare, on ne jette pas. "Dans certains cas, ça permet de prolonger la vie de son appareil", explique le concepteur.

Des consoles vintages

L'autre particularité de ce commerce, ce sont les consoles vintages qui datent des années 80 et 90.

"Ce sont des consoles rétro. Donc la Super NES ici. Voilà, je peux vous montrer le fonctionnement. En fait, les consoles avant, les toutes premières, il y en a beaucoup qui fonctionnaient avec des cartouches. Donc celle-là par exemple, ce sont encore des grosses cartouches", montre le gérant.

Des perles rares qu'il faut ensuite remettre en état. "Je teste, je joue un peu pour m'assurer qu'elles ne s'arrêtent pas. S'il n'y a pas quelque chose qui grille. Je m'assure que tout fonctionne", ajoute-t-il encore.

En quelques mois, ce commerçant a déjà réparé 150 appareils électroniques. Un chiffre qui ne lui permet pas encore d'être rentable, mais il considère être sur la bonne voie.