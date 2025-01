Un professeur décède en plein cours au Séminaire de Floreffe: "Il était un modèle d’humanité, de bienveillance et de dévouement"

Son décès est survenu alors qu'il donnait cours à une classe de rhétorique, a expliqué l'école, sans donner davantage de précisions.

Son humour décalé et sa passion pour l’histoire résonneront en nous pour toujours

Sur Facebook, nombreux sont les élèves et membres du personnel qui lui rendent hommage : "Il y a des professeurs que l’on n'oubliera jamais, car ceux-ci ont la passion de leur métier ancrée au plus profond d'eux-mêmes. Monsieur Lizin était l’un de ceux-ci", lit-on. "Son humour décalé et sa passion pour l’histoire résonneront en nous pour toujours", réagit une élève. "Monsieur Lizin n’était pas seulement un enseignant remarquable, il était également un modèle d’humanité, de bienveillance et de dévouement", commente l'Association des Parents.