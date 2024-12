Une personne portée disparue retrouvée en état d'hypothermie sévère à Ciney

Une personne portée disparue depuis le samedi 14 décembre au soir a été retrouvée en vie mais en état d'hypothermie sévère la nuit dernière à Ciney. Une ambulance et un SMUR ont été dépêchés sur les lieux.

Les recherches ont été menées aux environs du crématorium de Ciney entre 1h00 et 4h00 du matin. La police et ses chiens de recherche étaient présents, à l'instar des pompiers de la zone Dinaphi équipés de deux drones. Une ambulance et un SMUR ont aussi été dépêchés sur les lieux.