Aliments ultra-transformés: voici les conséquences qu'ils ont sur notre santé

Les aliments ultra-transformés prennent une place importante dans nos assiettes. Pourtant, ils sont régulièrement pointés du doigt pour les risques liés à leur consommation. Une récente étude montre une fois de plus leurs dangers très concrets sur notre santé. Quels sont-ils ? Et comment repérer ces aliments au supermarché ?

Pour les produire, l'industrie alimentaire utilise une technique appelée le "fractionnement". Les aliments non-transformés comme l'oeuf, la pomme de terre ou le maïs sont fractionnés en dizaines de poudres et de sirops pour refabriquer d'autres aliments. "Cette technologie alimentaire a complètement modifié la matrice alimentaire, c'est ce que le produit peut vous apporter au niveau des nutriments. Comme c'est totalement détruit, vous n'avez plus les nutriments adaptés à la consommation humaine", explique Pierre Garin, le responsable du service diététique aux Cliniques Saint-Luc.

Peut-être mangez-vous des céréales au petit-déjeuner, du pain de mie au dîner, ou encore des sodas et des gâteaux industriels pour votre goûter. Ces produits sont appelés "ultra-transformés". Ils prennent beaucoup de place dans nos supermarchés. Selon une étude belge, ils occupent 10 mètres de rayons, pour 3,6 mètres pour les aliments sains. Au total, ces produits représentent plus de 30% de tous les aliments consommés en Belgique.

Ces produits contiennent aussi des additifs et des émulsifiants, ce qui permet aux industriels de rendre l'aliment plus appétant et savoureux. Les supermarchés sont souvent critiqués pour les mettre en avant, mais certains disent vouloir faire des efforts. "On ne va pas le bannir tout de suite, je pense que ce ne sera même pas à moyen terme, mais on essaie de plus en plus de mettre en avant les fruits, les légumes, du poisson, de la viande. Des produits premiers et naturels", déclare Karima Ghozzi, porte-parole de Delhaize.

En général, la liste des ingrédients est relativement longue

Le sujet est devenu un enjeu de santé publique avec des conséquences importantes: obésité, diabète, cancer, ou encore dépression. "Ils contiennent en général beaucoup de sucre, de graisse, de sel et moins de vitamines et minéraux. Différentes études ont montré des associations entre le fait de manger beaucoup d'aliments ultra-transformés et un certain nombre de maladies. Ça montre que ça augmente probablement le risque d'obésité, de maladies cardio-vasculaires, du diabète, ...", déplore Hélène Alexiou, diététicienne au département diététique à la Haute École Vinci.

Pour repérer ces aliments, il faut lire les étiquettes. "En général, la liste des ingrédients est relativement longue avec des produits qu'on ne retrouverait pas dans sa cuisine. Par exemple des émulsifiants, du sirop de sucre inverti, des extraits de malt d'orge", complète Hélène Alexiou.