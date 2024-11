"Ça donne envie d'acheter encore plus": à qui profitent réellement les programmes de fidélité? 

Ça donne des avantages, ça donne envie d'acheter encore plus

Une enseigne de grande distribution de sport revendique trois millions d’abonnés. Depuis quatorze ans, elle propose un programme de fidélité qu’elle vient tout juste de renouveler. "On a multiplié par dix le nombre de points offerts. Ce qu'il y a derrière aussi, c'est la possibilité de transformer ces points en différentes récompenses", explique ainsi Olivier Flament, responsable de la "gestion des relations client" chez Décathlon.

Mais l'expérience ne s'arrête pas là, l'entreprise personnalise toujours plus son offre : "L'idée est de proposer une expérience aux clients et d'avoir la possibilité, en fonction des derniers achats, de suggérer des séances de sport qu'il peuvent faire avec un produit".

Face à ces demandes de fidélisation incessantes, qu'en pense le consommateur ? "Ça donne des avantages, ça donne envie d'acheter encore plus", témoigne une cliente. Et c’est là tout l’enjeu de la fidélité : vous faire dépenser toujours plus, mais toujours à l'avantage de l'entreprise.

"Acquérir de nouveaux consommateurs demande de faire de la publicité, de la promotion. Il faut convaincre le consommateur de changer de marque, ce qui n'est pas nécessairement facile. Tandis que quand vous avez un consommateur qui est relativement content de votre magasin, vous allez essayer de lui faire acheter plus de produits chez vous", affirme Isabelle Schulling, professeure de marketing à l'UCLouvain.