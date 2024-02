"On n'a pas le choix d'augmenter les prix": voici pourquoi le chocolat est deux fois plus cher qu'il y a un an

Les pralines de ce magasin sont fabriquées en région liégeoise à partir de chocolat industriel. Ce chocolat, livré en grosses quantités, représente 65 % du produit fini dans l'étalage. En un an, son prix a augmenté de 40 %. "Cette augmentation, on ne peut pas l'assumer seul. On n'a pas le choix d'augmenter le prix, même pour Pâques", indique Christophe Prunier, chocolatier.

Les raisons de cette augmentation se trouvent en Côte d'Ivoire et au Ghana. Ils produisent à eux deux 60 % du cacao mondial. Les dernières récoltes ont été mauvaises, avec une baisse de 35 % à cause des pluies intenses, de la sécheresse et d'un virus. "Il faut également savoir que la demande du chocolat, c'est un marché au niveau mondial qui est toujours en progression, année après année", explique Mieke Callebaut, conseillère de la Fédération de fabricant de chocolat et pralines.