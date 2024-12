Panier RTL info-Testachats: les courses des Belges toujours plus chères, découvrez les produits les plus touchés

Les prix sont en moyenne 3.23% plus élevés qu'il y a un an. Le taux d'inflation était à 3.1% en octobre et 2.76% en septembre. C'est ce qui ressort de l'évaluation des prix de plus de 3.000 produits de base en supermarché. L'inflation augmente donc à nouveau légèrement et reste plus élevée qu'en janvier 2022, le premier mois où elle avait dépassé 2 %.

Testachats note que le prix de notre panier a augmenté, en moyenne, de 28% par rapport à janvier 2022. Les denrées alimentaires sont influencées par les prix des matières premières et de l'énergie.