"Il y a toujours quelque chose à acheter": quelle est la recette du succès des magasins à bas prix ?

Les magasins discount pullulent en Belgique. Prix bas, produits et offres attractives, quelle est la recette du succès de ces boutiques devenues incontournables ?

Les magasins discount envahissent à la fois les périphéries et les centres-villes, avec un objectif clair : conquérir une nouvelle clientèle. Des enseignes comme Action, Trafic ou Zeeman se multiplient. Rien que pour Action, on compte 220 magasins en Belgique. Que proposent-elles ? Des produits à petits prix couvrant des catégories variées, allant du bricolage aux jouets, en passant par l'hygiène et l'entretien ménager. Ce modèle s'avère très rentable, comme en témoigne Action, qui a généré 2 milliards d'euros au premier semestre 2024, soit une croissance de 20 % par rapport à la même période en 2023.

Tout est au même endroit

Qu'est-ce qui explique un tel succès ? L'inflation joue un rôle, mais ce n'est pas la seule raison. L'image de ces enseignes a également évolué. "On trouve de tout, et tout est au même endroit", explique une cliente. "Je déniche des idées de décoration à petits prix", ajoute une autre. Sur les réseaux sociaux, les influenceurs partagent aussi leurs bons plans et recommandent même des vêtements provenant de ces magasins discount.