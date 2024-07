Voici les chantiers prévus sur les routes wallonnes cet été: des perturbations sont à prévoir

Partager:

Dix-sept chantiers démarreront cet été sur les principaux axes routiers de Wallonie ou viennent de débuter, a annoncé mercredi le gestionnaire du réseau structurant, la Sofico. La baisse de trafic inhérente aux congés est mise à profit pour réaliser certains chantiers ou certaines phases qui peuvent avoir plus de conséquences en termes de mobilité.

Le chantier de réhabilitation des revêtements du ring de Bruxelles entre l'échangeur de Haut-Ittre et la Région flamande a ainsi débuté lundi. La première phase du chantier portant sur les voies vers Mons s'étendra jusqu'au 12 juillet. La seconde phase aura lieu du 5 au 30 août et concernera le traitement des voies vers la Flandre. Vers Mons, la circulation ne sera pas impactée. À lire aussi Mobilité: une nouvelle phase de travaux démarre en juillet au Carrefour Léonard En région liégeoise, le tunnel de Cointe est fermé à la circulation depuis le 30 juin et le restera jusqu'au 26 août en direction de Bruxelles, entre l'échangeur n°38 "Angleur/Grosses Battes/Belle-Ile" et l'échangeur n°35 "Avroy/Laveu" pour le dernier été de modernisation de la liaison E25/E40-A602. Le trafic de transit se dirigeant vers le nord (Pays-Bas, Allemagne, Bruxelles) doit éviter l'agglomération de Liège et suivre les déviations mises en place.

Le 5 août démarrera la première phase des travaux visant à réhabiliter les revêtements de l'autoroute E420/A54 de Gosselies à Charleroi, soit sur environ 6,5 kilomètres, uniquement en direction de Charleroi. Elle se tiendra jusqu'au 23 août inclus et permettra de traiter toute la largeur de l'autoroute (deux bandes et bande d'arrêt d'urgence) ainsi que les sept ponts inférieurs et les 12 ouvrages supérieurs situés sur ce tronçon. La réhabilitation de l'E42/A16 de Tournai à Maubray, en direction de Mons, s'effectuera à partir du 5 août également. Des travaux préparatoires auront lieu jusqu'au 12 août, avec des impacts ponctuels pour traiter la végétation et aménager les passages du chantier. Puis, du 12 août jusque début novembre, le chantier consistera en une réfection complète de l'autoroute (revêtements, réparations localisées des bétons, signalisation et glissières de sécurité). Le chantier de réfection des revêtements sur l'E25/A26 de Mabompré à Bastogne, soit sur une distance d'environ 7 kilomètres, débutera, lui, le 12 août. Jusqu'au 23 septembre, la circulation vers le Luxembourg sera basculée sur les voies accueillant habituellement le trafic vers Liège. Une bande de circulation restera accessible dans chaque sens.

Depuis le 1er juillet, des réparations localisées de béton du pont de Feluy (E19/A7) sont également en cours au niveau de la voie de droite en direction de Bruxelles. La circulation est maintenue sur deux bandes par sens sur l'ouvrage accueillant habituellement le trafic vers Mons. Outre ces chantiers, la Sofico mentionne encore la réfection localisée du revêtement et de béton sur la E25/A26 entre Aywaille et Sprimont vers Liège et entre l'aire des Nutons et la Baraque de Fraiture vers Liège du 5 au 14 août, mais aussi entre Harzée et Ferrières vers le Luxembourg du 2 au 15 août. Une dalle de béton sera par ailleurs réparée à hauteur de Froyennes sur la E42/A8 du 5 au 23 août, tandis que des opérations de désamiantage sont en cours au niveau du pont de La Louvière supportant les voies vers Liège sur la E42/A15.