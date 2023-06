"Assourdissant, un enfer!": à Waterloo, le passage incessant des avions devient insupportable pour Sophie

"J'ai une angoisse, celle d'attendre le suivant." Difficile pour Sophie de trouver la quiétude dans son habitation de Waterloo. Comme de nombreux habitants du Brabant wallon, le va-et-vient incessant des avions, elle n'en peut plus. Vous êtes nombreux à attirer régulièrement notre attention sur cette problématique via le bouton orange Alertez-nous. À Bruxelles également. "Les avions passent au-dessus de ma maison et c'est un bruit assourdissant. C'est toutes les minutes, et ça n'arrête pas. C'est un enfer. C'est assourdissant", raconte encore Sophie.

Au mois de mai, entre deux cents et trois cents atterrissages se sont produits chaque jour. Alors pour Sophie comme de nombreux habitants du Brabant wallon ou de Bruxelles, difficile de trouver le sommeil. "Je m'endors et je me réveille à chaque avion qui revient. Je m'assoupis pendant un moment et puis hop' ! Le bruit ne s'arrête pas. C'est un bruit de fond."