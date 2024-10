La bonne affaire était en réalité une terrible arnaque: des clients de ce concessionnaire ont perdu des milliers d'euros

C'est une arnaque bien ficelée dont a été victime le concessionnaire Le Centre Automobile, qui possède trois showrooms dans la région de Charleroi, La Louvière et Thuin. Et ce sont des clients qui en ont payé le prix.

"On a quelqu'un qui est venu parce qu'il avait vu l'annonce pour une Volkswagen Arteon de 50.000 km à 19.900 euros. Quand il est venu pour la voir, on lui a expliqué que c'est une arnaque parce qu'on a cherché dans le système et on n'a pas trouvé la voiture", explique Morgan De Ridder, qui gère une des concessions.

La désillusion est rude pour le client, car cette voiture est vendue à 39.990 euros, bien loin de l'annonce qu'il a vue, et surtout parce qu'il a déjà déboursé de l'argent... "Les clients payaient un acompte pour réserver le véhicule et quand ils arrivaient chez nous pour dire qu'ils ont payé une partie ou la totalité du véhicule, on devait leur annoncer la mauvaise nouvelle que la voiture n'était pas chez nous et que c'était une arnaque", déplore-t-il encore.

Le concessionnaire a reçu jusqu'à trois appels par jour de citoyens arnaqués de plusieurs milliers d'euros par ce faux site Internet.