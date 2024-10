Alain a dû payer 425 euros après avoir réservé un parking près de l'aéroport de Bruxelles: "Je ne suis pas d'accord"

"En arrivant au parking, on m’avait promis une prise en charge de 20 minutes pour rejoindre l’aéroport. En réalité, cela a pris plus de deux heures", raconte Alain. "Ce délai d’attente aurait pu être évité si le service n’avait, selon moi, pas surbooké les places disponibles. Une fois arrivé, j'ai été contraint de laisser mes clés aux employés, qui m'ont indiqué qu’ils devaient déplacer les véhicules pour réorganiser le parking durant mon séjour à Lanzarote."

"Quand j’ai repris le véhicule, ils avaient bien pris soin de retirer l’amende. Nous n’avions pas connaissance de ça. Mais fin novembre 2023, on a eu un rappel de l’amende, qui n’était pas payée et était déjà majorée de 45 euros", assure Alain.

"Durant mes vacances, ils ont donc ressorti le véhicule pour réorganiser le parking et l’ont mis dans une rue où le stationnement est réglementé. J'ai contacté le service de parking concerné et ils m'ont dit qu'ils allaient régler ça", prétend-il. "Les mois ont passé et fin juin 2024, on a reçu une lettre du tribunal qui indique qu’on est condamné à payer quelque 328 euros de frais. Quand j’additionne les amendes plus les 97 euros pour le parking, cela revient à 425 euros. Je ne suis pas d’accord. Comme je n’ai pas eu envie que la police débarque, j’ai payé."

"Les amendes sont arrivées à mon nom car c’est mon véhicule. Parkos et le service de parking concerné (Park and Go) avec lequel ils travaillent ne figurent nulle part sur les documents. Ils n'ont pas pris leur responsabilité", estime-t-il.

Contacté par nos soins, le service de parking Park and Go, qui s'est occupé du véhicule d'Alain, indique que la plateforme Parkos est chargée de déterminer les démarches à suivre.

Face à cette situation, Alain a tenté d'obtenir des éclaircissements de la part de Parkos, et voici une de leurs premières réponses obtenues par mail. "Nous comprenons votre situation concernant l'amende reçue et la frustration que cela a pu engendrer. Parkos est une plateforme de comparaison et de réservation de places de parking près des aéroports, et nous ne gérons pas directement les parkings. Les questions relatives aux amendes et aux déplacements de véhicules doivent être directement adressées au fournisseur de parking concerné (ndlr: dans ce cas-ci Park and Go). De plus, comme indiqué dans nos conditions générales, nous ne pouvons plus traiter les réclamations liées à des problèmes sur une réservation survenue il y a plus de 2 mois, nous ne pouvons donc malheureusement pas donner suite à votre demande. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée."

Et d'ajouter: "Comme nous ne fournissons pas les services de parking nous-mêmes, nous ne pouvons pas traiter directement de telles demandes, d'autant plus que votre premier contact avec nos services correspond au 14 août 2024, soit près de 10 mois après la fin de votre réservation en 2023. Nos services, comme le stipulent nos conditions générales, ne peuvent traiter et aider les clients dans le cadre de plaintes et de problèmes de réservation que s'ils sont informés au plus tard dans les deux mois qui suivent la réservation. Je vous recommande de rester en contact direct avec le fournisseur du parking concernant votre litige."

C'est un cas exceptionnel

Se retrouvant dans une impasse à la mi-octobre, Alain espèrait toujours pouvoir récupérer quelque 330 euros d'amende.

Le 22 octobre dernier, le Disonais a finalement reçu une bonne nouvelle de la part de Parkos.

"Bien que nos conditions générales précisent que nous ne traitons pas les plaintes datant de plus de deux mois, nous reconnaissons que le cas de ce monsieur est exceptionnel. Il a fait des efforts considérables pour résoudre le problème directement avec le fournisseur du parking, ce qui a retardé le dépôt de la plainte auprès de nous", explique le site de comparaison et de réservation de places de parking.



"Nous sommes convaincus que les véhicules de nos clients doivent être traités avec le plus grand soin. Dans un geste de bonne volonté et pour favoriser une résolution équitable, nous avons décidé de rembourser à ce monsieur le montant total de 425.60 euros pour les amendes qu'il a encourues au nom du fournisseur de stationnement. De plus, nous prendrons des mesures avec le fournisseur de stationnement pour veiller à ce que de tels incidents ne se reproduisent plus à l'avenir", conclut une porte-parole de Parkos.