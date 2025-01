Des habitants de Genappe inquiets face à un "tsunami" de cambriolages: "Les gens veulent des solutions efficaces"

Le mois dernier, plusieurs cambriolages ont été commis à Genappe. Ces vols ont engendré un sentiment d’insécurité grandissant parmi les habitants. Inquiets face à cette situation "préoccupante", certains riverains déplorent le manque de réaction de la police et des autorités. Le bourgmestre assure pourtant prendre ce problème au sérieux et agir en conséquence.

"Cette nuit, on est entré par effraction chez nous. Alors que je dors au rez-de-chaussée car je suis dans le plâtre. Le voleur était donc juste à quelques mètres de moi", a notamment raconté une habitante. "Vol à Houtain-Le-Val à 4h30. Trois hommes cagoulés en fuite dans un véhicule. Alors ? On fait quoi ?", a demandé un autre riverain.

Pour Fabian, ces différents cambriolages ont engendré un sentiment d’insécurité grandissant au sein de la commune. Et plusieurs habitants ont alors dénoncé le manque de considération de la police et des élus communaux. "Les gens attendent des mesures immédiates et efficaces. Ils veulent des solutions pour prévenir ces actes. Ils ont besoin d’être rassurés", souligne l’indépendant. Il a d’ailleurs lui-même interpellé le bourgmestre et le collège échevinal à ce sujet au mois de décembre, en leur demandant d’agir au plus vite.

J'ai demandé au chef de corps de renforcer la surveillance policière

Entre-temps, le maïeur de Genappe a annoncé que des mesures allaient être prises. "Il y a effectivement eu plusieurs cambriolages ces dernières semaines, notamment à Houthain-le-Val et à Baisy-Thy. Suite à ces vols, j’ai contacté le chef de corps de la zone de police pour examiner la situation", indique Gérard Couronné. "Je lui ai demandé de renforcer la surveillance policière", ajoute-t-il. Concrètement, des policiers patrouillent désormais toute la nuit, en ciblant les quartiers particulièrement touchés par ces cambriolages.