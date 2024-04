Lait, œufs, fruits, légumes...: comment bien conserver vos aliments une fois ouverts et pendant combien de temps?

C'est un dilemme du quotidien: vous avez ouvert un pot de crème, ou une brique de lait, et vous vous demandez s'ils sont encore bons à consommer? Mylène se pose la même question et a appuyé sur le bouton orange Alertez-Nous.

Que cela soit pour du lait ou une boîte de conserve, la date de péremption ou de conservation n'est plus valable. Il faut donc calculer en fonction du jour de l'ouverture.

Si vous ouvrez une bouteille de lait, alors il faut le conserver au frigo après utilisation, et la finir dans les deux à trois jours après la première consommation. Si vous avez un doute, vous sentirez rapidement à l'odeur si votre produit a tourné.

Les règles sus-citées sont les mêmes pour les pots de confiture. Une fois ouvert, direction le frigo. Vous pourrez consommer la confiture d'une semaine à un mois selon le taux de sucre de celle-ci.

Les fruits et les légumes

Tous les fruits et légumes ne vont pas forcément au frigo. Il est conseillé de n'y mettre que les plus fragiles, comme les fruits rouges par exemple. Les autres, comme les bananes, peuvent rester sur le plan de travail. Si vous les placer au réfrigérateur, elles noirciront plus vite.