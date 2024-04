Des milliers d'enseignants manifestent à Bruxelles: "Arrêter de dire qu’on fait de l’excellence, là où on fait de l’économie"

Les syndicats francophones de l'enseignement, soutenus par leurs homologues flamands en plus grand nombre qu'annoncé, manifestaient en front commun mardi à Bruxelles. Réunis devant la gare centrale à Bruxelles, les manifestants se sont élancés vers 10h15 en direction du siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, place Surlet de Chokier. Les organisations syndicales, au nombre de neuf, espéraient 4.000 à 5.000 personnes, les manifestants étaient à l'arrivée du cortège, deux bonnes heures après le départ, entre 7.000 et 8.000, selon leurs représentants. "Un vrai succès", se sont-ils réjouis.

"On entend souvent dire que les enseignants ont beaucoup de congés, de courtes journées de travail...et bien, venez voir dans nos écoles, mesdames et messieurs les ministres !", ont clamé les représentants de la profession à la tribune dressée devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. "La charge administrative de plus en plus lourde, la lutte contre le décrochage scolaire, le climat de pénurie, tout cela génère du stress".

"Les enseignants ne souhaitent qu'une seule chose: retrouver le plus beau métier du monde ! L'enseignement est un investissement d'avenir, alors investissez !", ont conclu les intervenants en tribune.

"Il faut valoriser l’enseignement. Il faut arrêter de dire qu’on fait de l’excellence, là où on fait de l’économie. C’est de plus en plus visible. Il faut améliorer, non pas le packaging, mais l’intérieur, la consistance, la substance des choses", a ajouté une participante de la manifestation.