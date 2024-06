Nora, 11 ans, ne grandira plus à cause de sa maladie: il lui reste un dernier espoir, mais il coûte horriblement cher

Nora, 11 ans, est atteinte d'achondroplasie, une maladie génétique qui stoppe la croissance de ses os et qui la condamne à rester de petite taille toute sa vie. "Psychologiquement, elle a ses 11 ans, mais pas physiquement", rapporte Rachida, sa maman. "Quand elle part en voyage scolaire et qu'elle rentre en disant qu'elle n'a pas pu faire des activités parce qu'elle est trop petite, oui, c'est un peu difficile pour elle."

"Je suis plus petite que les autres et on ne peut rien y faire", accepte la jeune fille. Mais, ajoute-t-elle, "le regard dans la rue, c'est parfois énervant". "Elle pose des questions quand il y a des gens qui sont dans la rue, très insistants au niveau du regard. Et donc, elle me regarde et me dit : 'Mais maman, pourquoi est-ce qu'on me regarde comme ça ?'", ajoute sa maman.