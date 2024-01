"Où sont passés mes 1.000€?": Jérôme court après la garantie locative pour le kot de son fils, que peut-il faire?

"Où est passée la garantie locative ?" Le fils de Jérôme a quitté son kot à Louvain-la-Neuve (Brabant wallon) le 15 septembre dernier. Depuis cette date, cet enseignant se demande quand il va pouvoir récupérer le bail locatif qui s’élève à quelque 1.000 euros.

"Mon fils a libéré ce kot dans un état impeccable, et malgré plusieurs rappels, l’agence immobilière n'a toujours pas libéré la garantie locative sous prétexte de décomptes en cours… Il semblerait que ce soit le cas pour de nombreux kots. A mon sens, c'est abusif et illégal", estime Jérôme, qui a contacté notre rédaction via le bouton orange Alertez-nous.