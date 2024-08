73% des salariés licenciés retrouvent du travail grâce à l'outplacement

Ces chiffres portent sur le premier trimestre de l'année, alors que plusieurs licenciements collectifs massifs ont eu lieu, notamment chez le constructeur automobile Audi à Forest, le groupe textile Beaulieu, le producteur de couches Ontex, les chaînes de magasins Decathlon et Esprit ou la coopérative laitière Milcobel.

Toute personne perdant son travail dans le cadre d'un licenciement individuel ou collectif a généralement droit à une aide au reclassement, aux frais ou non de leur ancien employeur. Dans le cas d'un licenciement collectif, les salariés de moins de 45 ans ont droit à 30 heures d'accompagnement, réparties sur trois mois, et les plus âgés ont droit au double, réparti sur six mois.