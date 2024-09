Disparition de Lina: l'adolescente a été "ligotée"

Un homme, Samuel Gonin, qui s'est suicidé à Besançon le 10 juillet, a été identifié comme le conducteur de ce véhicule, et tout tend à "démontrer (son) implication" dans cette affaire, a expliqué lors d'une conférence de presse le procureur de la République par intérim de Strasbourg, Alexandre Chevrier.

Disparue il y a près d'un an dans le Bas-Rhin, Lina, 15 ans, a vraisemblablement été "ligotée" et tout tend "à démontrer l'implication de Samuel Gonin", qui semble avoir agi seul, selon l'enquête de longue haleine qui se poursuit pour la retrouver.

L'ADN de ce suspect et celui de l'adolescente ont été retrouvés sur des cordes dans le coffre cette voiture "ce qui tend à démontrer qu'à un moment ou à un autre, Lina a été ligotée". En revanche "aucune trace de sang" n'a été détectée.

L'enquête a montré que le véhicule, une Ford Puma, "se trouvait précisément sur le lieu de la disparition de Lina et qu'il se trouvait dans la période de temps où elle a disparu".

- Sac à main -

L'ADN de Lina a été retrouvé en différents endroits du véhicule: sur les sièges arrière et au niveau des ceintures de sécurité, selon M. Chevrier. Le sac à main de l'adolescente se trouvait en outre dans la boîte à gants, "contenant diverses affaires, un miroir, des faux-cils, de la colle à faux-cils, la coque de son téléphone portable et ses écouteurs".

FREDERICK FLORIN

Lina a disparu le 23 septembre 2023 en fin de matinée. Elle avait quitté son domicile de Plaine, au pied du massif des Vosges, pour se rendre à la gare de Saint-Blaise-la-Roche, à environ trois kilomètres. Elle devait prendre le train pour retrouver son petit ami à Strasbourg.

Le portable de la jeune fille avait cessé de borner très exactement à 11H22.

Or, "on a deux points de géolocalisation" du véhicule du suspect, "respectivement, à 11H20 et 11H26, donc à proximité immédiate du lieu de disparition de Lina", a déclaré M. Chevrier.