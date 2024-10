Huit Bruxellois sur dix estiment que l'accès aux soins est inégalitaire

Pour 83 % des Bruxellois, l'accès aux soins est inégalitaire, ressort-il d'un sondage commandité par l'UCLouvain, et détaillé dans Le Soir jeudi. Un peu moins de la moitié des sondés estiment que les soins de santé vont évoluer positivement.

Les Bruxellois sont conscients des inégalités de santé dans l'accès aux soins : 43 % estiment que l'aggravation des inégalités sociales a un impact négatif ou très négatif sur leur santé et 83 % pensent qu'actuellement tous les habitants de la ville n'ont pas accès aux soins dont ils auraient besoin.

Pour 78 % d'entre eux, le système de santé à Bruxelles a d'ailleurs besoin de changement: seul un citoyen sur deux pense qu'actuellement l'accès aux soins est juste, et un peu moins de la moitié des sondés (40 %) déplorent que les personnes disposant de moyens plus élevés puissent obtenir de meilleurs soins. Autre fait marquant dans les résultats : près de la moitié des répondants (47 %) se disent prêts à payer plus d'impôts pour améliorer le niveau des soins médicaux offerts à l'ensemble de la population.