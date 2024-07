JO: doublé historique pour Marchand, Seine d'or et de bronze pour les triathlètes

Partager:

Manan VATSYAYANA Léon Marchand a écrit l'histoire en devenant le premier nageur depuis plus d'un siècle à décrocher deux médailles d'or individuelles chez les hommes dans la même soirée sur le 200 m papillon et le 200 m brasse mercredi aux JO-2024, où les triathlètes ont également tutoyé les sommets. Ces deux médailles d'or de Léon Marchand, après celle décrochée sur 400 m quatre nages, portent à 26 (dont 8 en or).

La France a empoché mercredi six autres médailles grâce au titre olympique de Cassandre Beaugrand et au bronze de Léo Bergère en triathlon, dont les épreuves ont pu avoir lieu après des analyses "conformes" de la Seine, en plus du bronze d'Anthony Jeanjean en BMX Freestyle, de Maxime-Gaël Ngayap Hambou en judo et des Bleus du sabre par équipes. Entre les deux exploits de Marchand, Anastasiia Kirpichnikova a décroché l'argent du 1500 m nage libre. . La moisson du triathlon Jeff PACHOUD C'était le feuilleton de cette première semaine parisienne: la Seine allait-elle pouvoir accueillir la partie natation des triathlons, après le report de l'épreuve masculine mardi? Les dernières analyses d'eau ayant été jugées "conformes" selon les organisateurs, Cassandre Beaugrand en a profité pour décrocher la première médaille d'or du triathlon français.

Dans cette épreuve qui mêle 1.500 m de natation en eau libre, 40 km de vélo et 10 km de course, elle a fait la différence dans la dernière partie de la course à pied. Moins de trois heures plus tard, Léo Bergère a pris la médaille de bronze de l'épreuve masculine derrière les deux favoris, le Britannique Alex Yee et le Néo-Zélandais Hayden Wilde. . Marchand compte jusqu'à 3 Jonathan NACKSTRAND Léon Marchand a réalisé le doublé historique (200 m papillon-200 m brasse) en moins de deux heures à la piscine de la Défense, pour entrer de plain pied dans la légende olympique et du sport français, à 22 ans.