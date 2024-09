La 12e édition du Waterloo Historical Film Festival aura lieu du 19 au 22 septembre

Les organisateurs du Waterloo Historical Film Festival (WaHFF) ont présenté mardi le programme et les invités de la douzième édition de l'événement, qui aura lieu du 19 au 22 septembre aux Cinés Wellington à Waterloo. Huit films ont été sélectionnés dans la compétition officielle, et le jury sera présidé par le réalisateur André Bonzel. L'invité d'honneur de cette édition est le réalisateur français Jean-Marie Poiré.

D'autres personnalités sont invitées comme le réalisateur et scénariste français Eric Besnard qui sera présent pour la projection de son film Louise Violet, projeté en ouverture du festival le 19 septembre. Le film de clôture, proposé le 22 septembre dans la foulée de la remise des prix, sera Monsieur Aznavour, de Mehdi Idir et Grand Corps Malade. Une masterclass "Résister par le rire" sera donnée le 20 septembre par Jean-Marie Poiré et Rudolph Herzog.

Pour départager les huit films de la compétition officielle, le jury présidé par André Bonzel sera composé des acteurs Eliane Umuhire, Michaël Erpelding, Grégory Montel, Francis Renaud et Igor Van Dessel. Le WaHFF comporte également une compétition documentaire, avec huit films également et un jury spécifique qui sera présidé par la réalisatrice et productrice Julie Frère.