La doyenne de l'humanité, l'Espagnole María Branyas, s'est éteinte à 117 ans

"Il y a quelques jours, elle nous a dit : +Un jour, je partirai d'ici. Je ne goûterai plus le café et ne mangerai plus de yaourt (...) et je cesserai d'exister dans ce corps. Un jour que j'ignore, mais qui est très proche, ce long voyage sera terminé", a rapporté la famille dans ce message publié peu avant 11H30 (09H30 GMT).

"La mort me trouvera épuisée d'avoir vécu si longtemps, mais je veux qu'elle me trouve souriante, libre et satisfaite", ajoutait son entourage, qui dit vouloir se souvenir de "ses conseils et sa gentillesse".

La famille avait fait savoir dès lundi que le décès de Mme Branyas était imminent.

"Je me sens faible. Mon heure approche. Ne pleurez pas, je n'aime pas les larmes. Et surtout, n'ayez pas de peine pour moi. Là où je vais, je serai heureuse", pouvait-on lire sur ce même compte.