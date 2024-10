Le trafic ferroviaire reprend sur les lignes autour de Charleroi

Le trafic a été perturbé en début de matinée sur plusieurs lignes autour de Charleroi. "Le personnel du bloc de signalisation de Charleroi a été évacué en raison d'une alarme incendie. Le bloc de secours sera exploité afin de garantir la sécurité et la fiabilité du trafic ferroviaire", a expliqué Infrabel.

Le trafic ferroviaire était interrompu ou perturbé sur 9 lignes: L124 entre Braine l'Alleud et Charleroi, L130 entre Auvelais et Charleroi, L132/134 entre Couvin et Charleroi, L140 entre Fleurus et Charleroi, L147 entre Fleurus et Auvelais, L112 entre Marchienne-au-Pont et La Louvière-Sud, L118 entre Obourg et La Louvière-Sud, L116 entre Manage et La Louvière-Centre et L117 entre Ecaussinnes et Luttre.