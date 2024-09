Les soins palliatifs ne sont pas uniquement destinés aux personnes en fin de vie

En amont de la journée mondiale des soins palliatifs du 12 octobre, la fédération wallonne du secteur organise une campagne de sensibilisation d'un gros mois. L'objectif ? Démonter les préjugés et lever quelques tabous sur ces soins, qui peuvent bénéficier à plus de personnes que ce que l'on peut penser.

"En Belgique, les soins palliatifs sont encore trop souvent associés à la toute fin de vie. Ce tabou empêche de nombreuses personnes de bénéficier d'un accompagnement adapté à leurs besoins", relève la fédération wallonne des soins palliatifs. "Chaque année, plus de 100.000 personnes en Belgique pourraient bénéficier d'une approche palliative", mais beaucoup n'y ont pas accès ou y ont accès trop tardivement, principalement par manque d'informations, selon la fédération.

L'objectif de la campagne de sensibilisation est donc de rappeler à tout un chacun que les soins palliatifs sont accessibles à toutes les personnes atteintes d'une maladie grave et évolutive sans guérison possible, quel que soit le stade de la maladie et l'espérance de vie associée au diagnostic.