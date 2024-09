Melania Trump parle des tentatives d'assassinat contre son mari

"J'ai couru vers la télévision, et j'ai rembobiné. Et j'ai regardé. Je n'avais que quelques minutes de retard (...) mais quand j'ai vu ça (...) personne ne savait vraiment encore. Parce que quand on le voit par terre et qu'on ne sait pas, on ne sait pas ce qui s'est vraiment passé", a-t-elle dit.

Le tireur a été tué dans la foulée et Donald Trump n'a été que légèrement blessé, à l'oreille.

Melania Trump a remercié les agents du Secret Service chargés de la protection de Donald Trump, les qualifiant de "fantastiques" malgré les critiques qui les visent sur les lacunes en terme de sécurité lors de ce meeting en plein air.

L'ancienne première dame a aussi évoqué la deuxième tentative d'assassinat contre le républicain, sur son terrain de golf en Floride, le 15 septembre.