Napoléon raconté au pied de la Butte du Lion, au travers de 40 maquettes en briques Lego

Le parcours est évidemment aussi conçu pour les enfants et, en fin d'exposition, une salle permet aux familles de s'amuser et de faire preuve à leur tour de créativité avec des Lego. Pour les adultes qui veulent en savoir plus sur Napoléon, une application disponible en 7 langues a également été élaboré afin de visiter l'exposition de manière plus approfondie.

Le prix d'entrée à l'exposition, ouverte jusqu'au 5 janvier 2026, est de 12 euros pour les adultes, mais des tickets "visite du domaine + exposition" sont proposés pour 3 euros supplémentaires par rapport au ticket d'entrée normal.

Plus d'info: www.waterloo1815.be