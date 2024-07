Pas encore trop de monde sur les routes pour ce premier week-end noir de l'été

Les embouteillages sur les routes européennes n'étaient pas trop importants samedi matin pour ce premier jour dit "noir" de l'été. En milieu de matinée, la longueur des embouteillages était ainsi plus ou moins la même que samedi dernier, classé rouge. Le même week-end de l'année dernière était déjà beaucoup plus chargé à la même heure, selon un bilan dressé par l'organisation automobile VAB vers 11h00. Elle s'attend toutefois à ce que les embouteillages s'intensifient au cours de la matinée.

A 11h00, il y avait Il y a 650 km de bouchons sur les routes françaises, avec le gros point noir sur l'A7 entre Orange et Lyon, où les vacanciers perdent plus de trois heures. Sur l'A63, de Bordeaux vers le sud, il y a une heure de ralentissements, et sur l'A9, entre Montpellier et Perpignan, il y a une heure et demie d'embouteillage.

Ailleurs en Europe, ce samedi est considéré comme une journée rouge, tant pour ceux qui partent que pour ceux qui reviennent. Ainsi, les tunnels suisses et autrichiens connaissent déjà de longs embouteillages: 2 heures au Saint-Gothard, 2,5 heures au Mont-Blanc, et une heure d'embouteillage aux tunnels des Karawanken et du Tauern, tous deux situés en Autriche.