Pour la 13e fois, Liège se transforme en capitale internationale du rire

De nombreux artistes se succéderont durant dix jours, dans une dizaine de salles et lieux culturels de la Cité ardente. A nouveau, le duo d'organisateurs, formé par Bruno et Vincent Taloche, entend faire rire le public en programmant des artistes tant confirmés que régionaux ou à découvrir. Parmi les artistes à l'affiche, on peut citer Jarry, Ahmed Sylla, Nawell Madani, Antoine Donneaux, Guillermo Guiz, Marianne James, PE, Jeanfi Janssens, ...

Dans le Salon du rire de Freddy Tougaux et Humour Made in Belgium présenté par Manon Lepomme, des talents belges seront mis en lumière.