Près de la moitié des aidants de seniors évoquent un impact sur leur santé, selon une étude

Christophe ARCHAMBAULT

Près de la moitié des personnes venant en aide à des seniors de plus de 60 ans en perte d'autonomie font état de conséquences sur leur propre santé physique comme mentale, selon une étude publiée mercredi, à quelques jours de la journée nationale des aidants prévue dimanche.

Quelque 3,9 millions de personnes aident un proche de 60 ans ou plus à son domicile, selon l'enquête CARE-Ménages réalisée en 2015 et par la Direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques (Drees).