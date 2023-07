Renouvelables: TotalEnergies rachète l'intégralité de Total Eren

TotalEnergies rachète pour 1,5 milliard d'euros l'intégralité de Total Eren, société née en 2017 du rapprochement entre les activités solaires de Total et celles de la société Eren Re, a-t-on appris mardi par communiqués.

"Poursuivant sa croissance rentable dans l'électricité renouvelable, TotalEnergies annonce ce jour le rachat de l'intégralité du capital de Total Eren, portant ainsi sa participation de près de 30% à 100%", affirme le groupe français dans un communiqué, en précisant que l'acquisition de 70% "représente un investissement net d'environ 1,5 milliard d'euros".

"Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre développement. L'expertise de Total Eren et sa présence dans des zones géographiques complémentaires des nôtres vont renforcer nos activités renouvelables et notre capacité à devenir un acteur rentable et intégré de l'électricité", a déclaré Patrick Pouyanné, PDG de TotalEnergies, cité dans le communiqué.